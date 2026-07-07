Les Assises de l’Excellence Achats 2026 placent l’IA au cœur de la transformation

Propulsée par l’expertise technologique de son partenaire stratégique SEMS, la deuxième édition des Assises de l’Excellence Achats se clôture sur un bilan exceptionnel au Kenzi Rose Garden de Marrakech. Organisé sous le thème fédérateur « Innover – Collaborer – Performer dans les Achats de Demain », ce rendez-vous important a réuni l’élite des directeurs achats, décideurs et leaders industriels du Royaume.

En plaçant la disruption technologique, l’agilité et l’intelligence artificielle au centre de tous les débats, l’événement s’impose définitivement comme le carrefour incontournable pour dessiner l’avenir de la performance économique et industrielle nationale.

Cette deuxième édition a été particulièrement marquée par l’implication de SEMS, partenaire stratégique de premier plan engagé dans la transformation profonde de la fonction Achats. En tant que sponsor officiel des Trophées de l’Excellence Achats, SEMS a activement accompagné cette rencontre en mettant en avant les leviers incontournables de la digitalisation et de l’intelligence artificielle appliquées à la supply chain.

La contribution de l’entreprise s’est notamment illustrée à travers une keynote très attendue animée par Abdelilah El Attari, CEO de SEMS, consacrée à l’« Agentic AI in Procurement », ainsi que par la présentation de ses solutions de pointe dédiées au processus Source-to-Pay.

Abdelilah El Attari a profité de cette tribune pour déclarer : « L’intégration de l’Intelligence Artificielle Agentique et des technologies de rupture n’est plus une simple option, mais le moteur essentiel de la performance, de l’efficacité et de la création de valeur durable au sein des organisations modernes. Chez SEMS, notre mission est de fournir aux acheteurs les outils stratégiques nécessaires pour anticiper les mutations du marché et automatiser intelligemment leurs processus clés. »

L’objectif central de l’événement était de propulser la fonction vers de nouveaux standards face aux mutations macroéconomiques actuelles. Présent lors des débats, M. Younes Ouahman, Président du CNA Maroc, a rappelé que la fonction a profondément évolué au cours de la dernière décennie : « Les achats sont devenus un levier majeur de compétitivité, de souveraineté et de résilience », soulignant que le directeur achats moderne « devient l’un des responsables clés de la relation entre l’entreprise et son écosystème externe ».

Le Palmarès des Trophées CNA Maroc 2026

En point d’orgue de cet événement, la cérémonie des Trophées de l’Excellence Achats Maroc 2026, parrainée par SEMS, a célébré l’agilité, l’audace et la performance des organisations. Le palmarès officiel de cette édition met en lumière les projets les plus innovants du Royaume :

● 01. Excellence Stratégique Achats : POSTE MAROC – Récompensé pour la transformation globale de la fonction Achats, la structuration de la gouvernance, la professionnalisation des pratiques et la génération de valeur.

● 02. Innovation & Collaboration Fournisseurs : LAPROPHAN (Flowlink) – Distingué pour la digitalisation complète de la relation fournisseurs, apportant un gain d’efficacité, de la transparence ainsi qu’une collaboration renforcée au service de la chaîne d’approvisionnement.

● 03. Achats Responsables & Impact Durable : ROYAL AIR MAROC – Salué pour sa démarche ambitieuse d’électrification du parc automobile, permettant une réduction significative des émissions de $CO_2$ et marquant un engagement fort en faveur de la transition énergétique.

● 04. Transformation Digitale & IA : HOLCIM – Récompensé pour son « Portail Fournisseurs », un portail digital innovant permettant d’automatiser les processus achats, d’améliorer la collaboration fournisseurs et d’optimiser l’expérience utilisateur grâce à la donnée.

● 05. Développement Écosystème Local & Africain : Deux lauréats ex-æquo

○ MANAGEM : Pour la mise en place d’une gouvernance Achats panafricaine dans 9 pays afin d’harmoniser les pratiques, renforcer les compétences locales et créer des synergies durables.

○ ROYAL AIR MAROC : Pour le projet « Tag Bagages Made in Morocco », matérialisé par le développement d’une solution innovante de tags bagages conçus et fabriqués au Maroc, valorisant le savoir-faire local et renforçant l’écosystème industriel national.

● Prix Spécial du Jury : LAPROPHAN (Flowlink) – Ce prix distingue un projet qui s’est particulièrement démarqué par son excellence globale, son innovation, son impact mesurable et la qualité de son exécution.

En réussissant le pari de fédérer l’ensemble de l’écosystème autour de solutions concrètes pour l’avenir, cet événement confirme plus que jamais la dynamique de croissance de la profession. Fort de ce succès retentissant aux côtés de ses partenaires stratégiques comme SEMS, le comité donne déjà rendez-vous pour ses prochaines initiatives régionales et thématiques au service de la performance économique et industrielle nationale.