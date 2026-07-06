Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 6 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 juillet 2026 - 09:07
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 6 juillet 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1602 – 11,8078

1 DOLLAR U.S.A. 8,8945 – 10,3369

1 DOLLAR CANADIEN 6,2562 – 7,2708

1 LIVRE STERLING 11,865 – 13,789

1 LIVRE GIBRALTAR 11,865 – 13,789

1 FRANC SUISSE 11,043 – 12,833

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3688 – 2,753

1 DINAR KOWEITIEN 28,65 – 33,296

1 DIRHAM E.A.U. 2,4216 – 2,8142

1 RIYAL QATARI 2,4396 – 2,8352

1 DINAR BAHREINI 23,593 – 27,419

100 YENS JAPONAIS 5,483 – 6,3722

1 RIYAL OMANI 23,103 – 26,849

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