Economie

Devises vs Dirham: les cours du vendredi 09 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 octobre 2026 - 09:27
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 09 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0938 * 11,7306

1 DOLLAR U.S.A. 8,98910 * 10,4467

1 DOLLAR CANADIEN 6,32010 * 7,34490

1 LIVRE STERLING 11,9060 * 13,8360

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9060 * 13,8360

1 FRANC SUISSE 10,8220 * 12,5770

1 RIYAL SAOUDIEN 2,39430 * 2,78250

1 DINAR KOWEITIEN 28,9130 * 33,6010

1 DIRHAM E.A.U. 2,44740 * 2,84420

1 RIYAL QATARI 2,46600 * 2,86580

1 DINAR BAHREINI 23,8240 * 27,6880

100 YENS JAPONAIS 5,67920 * 6,60020

1 RIYAL OMANI 23,3480 * 27,1340.

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