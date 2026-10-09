Economie
Devises vs Dirham: les cours du vendredi 09 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 09 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0938 * 11,7306
1 DOLLAR U.S.A. 8,98910 * 10,4467
1 DOLLAR CANADIEN 6,32010 * 7,34490
1 LIVRE STERLING 11,9060 * 13,8360
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9060 * 13,8360
1 FRANC SUISSE 10,8220 * 12,5770
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39430 * 2,78250
1 DINAR KOWEITIEN 28,9130 * 33,6010
1 DIRHAM E.A.U. 2,44740 * 2,84420
1 RIYAL QATARI 2,46600 * 2,86580
1 DINAR BAHREINI 23,8240 * 27,6880
100 YENS JAPONAIS 5,67920 * 6,60020
1 RIYAL OMANI 23,3480 * 27,1340.
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