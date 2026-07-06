La beauté n’a pas d’âge : L’Oréal dévoile sa vision scientifique du mieux vieillir

Et si la peau était le miroir de notre longévité ? C’est la conviction que L’Oréal Maroc a mise en lumière lors d’un workshop dédié à la Science de la Longévité et à la Beauté Intégrative, deux thématiques qui redéfinissent l’avenir de la beauté. Cet événement s’inscrit dans la dynamique portée par le Groupe L’Oréal à l’échelle mondiale, celle d’un nouveau paradigme où la beauté est indissociable de la santé et du bien-être tout au long de la vie.

Un nouveau paradigme pour la beauté

L’espérance de vie a progressé de 30 ans en un siècle. En 2050, le monde comptera 3,7 millions de centenaires – sept fois plus qu’en 2015. Cette réalité démographique redessine les contours de la beauté, et L’Oréal entend en être l’acteur central.

Portée par la Recherche, l’Innovation et la Technologie du Groupe L’Oréal, cette ambition est claire: « la beauté n’a pas d’âge »

Explorer la peau à la croisée de la génétique, des modes de vie et de la science

Lors de cette rencontre, L’Oréal a exploré les mécanismes interconnectés de la peau et du cuir chevelu, à la croisée de trois grandes dimensions :

La génétique – comment nos comportements et notre environnement influencent l’expression de nos gènes et, in fine, le vieillissement cutané

– comment nos comportements et notre environnement influencent l’expression de nos gènes et, in fine, le vieillissement cutané Le mode de vie – alimentation, gestion du stress, sommeil et leur impact mesurable sur la santé de la peau

– alimentation, gestion du stress, sommeil et leur impact mesurable sur la santé de la peau Les dernières avancées scientifiques – fruit de plus de 116 ans de recherche et de 15 ans de travaux avancés sur les mécanismes du vieillissement biologique

Cette approche s’appuie sur le cadre scientifique propriétaire du Groupe, L’Oréal Longevity Integrative Science™, qui identifie 9 caractéristiques interconnectées du vieillissement cutané — les hallmarks — décodées grâce au Longevity AI Cloud, une cartographie biologique inédite analysant plus de 260 biomarqueurs cutanés, 32 voies biologiques et 20 cofacteurs et métabolites. L’ambition est claire : agir en profondeur, proactivement et préventivement sur la peau, avant même que les signes du vieillissement ne deviennent visibles.

VICHY : La santé passe aussi par la peau

A l’occasion de ce workshop, Vichy a réuni ses partenaires, professionnels de santé autour d’un panel de discussion pour décrypter ensemble les secrets d’un bien-être durable au quotidien à travers une approche holistique. Pour croiser les regards et enrichir cet échange, la marque a donné la parole à trois experts:

Un médecin, spécialiste en perte de poids hormonale, pour explorer l’impact des cycles et des hormones sur l’équilibre du corps

Une spécialiste en nutrition sportive, pour analyser comment l’alimentation et l’activité physique optimisent l’énergie cellulaire

Un hypnothérapeute, expert en diététique clinique, pour décoder la connexion puissante entre le mental, les émotions et nos comportements

Cette table ronde scientifique pose les fondations d’une vision moderne de la dermo-cosmétique : celle où la science de la longévité et la santé intégrative s’unissent pour révéler notre plein potentiel de vitalité.

Aujourd’hui, la beauté ne cherche plus à « arrêter le temps », mais à en apprivoiser la science. Nous assistons à une révolution profonde : celle de la longévité intégrative. Inspirée par la médecine préventive, cette approche globale redéfinit la dermo-cosmétique. Il ne s’agit plus de corriger les signes de l’âge en surface, mais de préserver, stimuler et renforcer le capital santé de nos cellules, de l’intérieur comme de l’extérieur.

La philosophie « In & Out » : un équilibre global pour des cellules qui durent

Notre peau et nos cheveux ne mentent pas. Ils sont le reflet de notre écosystème intérieur et des agressions extérieures (le fameux exposome : stress, UV, alimentation, manque de sommeil). Pour la recherche Vichy, la véritable efficacité repose sur une équation globale : la synergie parfaite entre des soins topiques de pointe et une hygiène de vie consciente.

C’est cette vision holistique qui prend vie au cœur de la Vichy Longevity Clinic. Prendre soin de soi devient un rituel global où la nutrition, la gestion du stress et la chronobiologie soutiennent l’efficacité de nos formules. Quand on sait, par exemple, que le pic de régénération cellulaire s’active la nuit, chaque geste compte. Hydrater son corps, adopter une alimentation riche en antioxydants, bouger pour stimuler la microcirculation… autant de piliers qui permettent à nos tissus d’exprimer leur plein potentiel de jeunesse.

De la peau au cuir chevelu : la quête du maintien des structures d’ancrage

Au cœur de cette science de la longévité se cache une protéine essentielle, véritable pilier de notre jeunesse cellulaire : le collagène. Scaffold invisible de notre peau, il représente 75 % de son poids sec. Mais le collagène est tout aussi vital pour nos cheveux : il entoure le follicule pileux, assurant sa souplesse et sa viabilité. Avec le temps, la production de collagène ralentit et ses fibres peuvent se rigidifier, entraînant d’un côté la perte de fermeté cutanée, et de l’autre, la perte d’ancrage du cheveu.

Pour répondre à ce double défi, Vichy transpose ses découvertes scientifiques majeures de la peau au cuir chevelu :

Pour la peau : Parce que la jeunesse cutanée ne repose pas sur un seul pilier, mais sur un réseau complexe, il est désormais possible de cibler et de stimuler les 16 types de collagènes essentiels de la peau. C’est la promesse d’une matrice cutanée reconnectée, visiblement plus ferme et plus dense, grâce à des formules pionnières dotées de la technologie Co-Bonding (comme le sérum Liftactiv Collagen Specialist 16).

Pour les cheveux : La longévité commence là où on ne la voit pas : au niveau du cuir chevelu. Pour libérer le potentiel de croissance du cheveu et lutter contre son vieillissement prématuré, la science de la longévité capillaire s’attaque désormais à la rigidification du collagène autour du bulbe. En associant l’Aminexil à des actifs énergisants comme la Niacinamide (au cœur de la formule du sérum Dercos Aminexil Clinical E.G.E.N Booster), on réactive la régénération pour redonner au cheveu toute sa force et sa vitalité originelle.

Cette transition d’une cosmétique « réactive » à un protocole de « longévité proactive » marque une nouvelle ère. En associant la rigueur de la recherche clinique à une philosophie de santé intégrative, Vichy rappelle que chaque étape de la vie mérite une santé optimale. Car la santé est vitale, et tout commence par la peau et les cheveux.

L’Oréal Beauty Tech & Intelligence Artificielle : l’innovation au service du diagnostic personnalisé Pour illustrer concrètement cette vision, L’Oréal Maroc a mis en avant ses innovations Beauty Tech alliant science et intelligence artificielle :

Le ScalpConsult Pro de Vichy est un outil de diagnostic révolutionnaire du cuir chevelu boosté par l’intelligence artificielle, conçu pour offrir un accompagnement et des solutions ultra-personnalisées en pharmacie et parapharmacie. Ce dispositif de haute technologie combine une caméra 4K, un zoom x20 et 3 modes de lumière pour analyser et évaluer instantanément 5 paramètres clés du cuir chevelu et des cheveux : les pellicules, la miniaturisation du follicule pileux, le diamètre de la fibre capillaire, le nombre de cheveux et l’état du microbiome. Grâce à son algorithme inclusif, dont la précision atteint 95 %, il délivre un diagnostic d’une exactitude inégalée et recommande un protocole de traitement sur-mesure pour un cuir chevelu plus sain.

Le Youth Finder de Lancôme – outil de diagnostic optique connecté à une application iPad, qui évalue en 15 minutes les 6 paramètres cliniques du vieillissement cutané (hydratation, rides, fermeté, texture, taches brunes, rougeurs) à travers 4 points d’analyse précis sur la peau. 3 étapes sont nécessaires pour dévoiler un diagnostic précis et localisé de la peau : recueil du profil cutané, scan microscopique 30x et révélation du pourcentage de jeunesse de la peau – cela permet à la conseillère beauté d’élaborer une routine personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque personne.

Le K-Scan de Kérastase, ou comment la technologie nous aide enfin à comprendre ce que notre corps essaie de nous dire : outil de diagnostic capillaire professionnel combinant intelligence artificielle et expertise du coiffeur, équipé d’une caméra haute définition à triple éclairage (blanc, polarisé et UV) pour analyser en profondeur le cuir chevelu et la fibre capillaire. Il détecte les déséquilibres invisibles à l’œil nu — déshydratation, sensibilité sous-cutanée, stress cellulaire — et restitue les résultats en images claires sur tablette, permettant au coiffeur de recommander un protocole de soin entièrement personnalisé. Disponible dans tous les salons partenaires Kérastase, le K-Scan place l’écoute et l’expertise humaine au cœur de chaque rendez-vous.

Ces innovations s’inscrivent dans la vision de L’Oréal comme champion mondial de la Beauty Tech, où chaque individu peut désormais construire son propre parcours de beauté tout au long de la vie.

Cette rencontre confirme l’engagement de L’Oréal Maroc à partager les grandes ambitions scientifiques et culturelles du Groupe, et à ancrer localement une vision globale de la beauté – inclusive, intégrative et tournée vers l’avenir.