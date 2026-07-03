Le Maroc signe un partenariat stratégique avec ALTEN Maroc

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration ont procédé, aujourd’hui à Rabat, à la signature d’une convention de partenariat avec ALTEN Maroc. Ce partenariat public-privé vise à structurer un écosystème d’excellence en Intelligence Artificielle (IA) et en technologies industrielles, afin de renforcer la compétitivité du Royaume et d’accélérer sa transition vers l’Industrie 4.0.

Un partenariat ancré dans les priorités nationales

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, qui placent le développement du capital humain au cœur de la transformation numérique et de la montée en puissance industrielle du Royaume. Elle traduit également la volonté de doter les jeunes des compétences requises dans les technologies de pointe, de renforcer les synergies entre les secteurs public et privé et de consolider le rôle de l’université en tant que moteur de l’innovation, de la recherche et du développement économique. Elle répond directement aux ambitions de la Stratégie Nationale « Maroc Digital 2030 » et de la feuille de route « AI Made in Morocco » en positionnant le Maroc comme un acteur de l’innovation technologique responsable et des technologies souveraines, et accompagne la dynamique de transformation du système national d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’innovation en positionnant le Maroc comme un acteur de l’innovation technologique responsable et des technologies souveraines.

Trois enjeux majeurs sont ainsi placés au cœur de ce partenariat : la montée en compétences et l’accompagnement des talents marocains dans les métiers du digital et de l’IA, l’accélération de la transition industrielle vers l’Industrie 4.0 couplée à la R&D avancée, ainsi que le renforcement de l’attractivité du Royaume pour les investissements à haute intensité technologique.

Quatre piliers pour une action concrète

La convention structure la coopération autour de quatre piliers complémentaires, à commencer par la Recherche & Développement axée sur le co-développement d’algorithmes d’IA appliqués à la maintenance prédictive, la conception assistée, la simulation, l’optimisation industrielle et le contrôle qualité automatisé. Le second pilier concerne le déploiement d’Accélérateurs Sectoriels dédiés à la création de solutions technologiques avancées pour les industries du transport, notamment l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire, en s’appuyant sur l’expertise d’ALTEN Maroc via ses clients internationaux. Le partenariat prévoit également la mise en place de Plateformes Technologiques visant à offrir des environnements de test, de prototypage et d’expérimentation, tels que les jumeaux numériques et la simulation numérique, accessibles aux acteurs industriels locaux. Enfin, le volet Formation et Compétences portera sur le développement de programmes ciblés en IA appliquée, en ingénierie avancée et en transformation digitale, menés en partenariat direct avec les universités et grandes écoles marocaines.

Des engagements réciproques et opérationnels

Chaque partie prenante contribuera, selon son domaine d’intervention, à la mise en œuvre de ce partenariat stratégique. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation accompagnera le développement des compétences et le renforcement des parcours de formation en lien avec les besoins des secteurs d’avenir. Le Ministère de l’Industrie et du Commerce contribuera à la mobilisation de l’écosystème industriel national, tandis que le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration accompagnera les initiatives liées à la transformation numérique et à l’innovation. De son côté, ALTEN Maroc apportera son expertise technologique et son savoir-faire afin de contribuer au développement de solutions innovantes et au renforcement des compétences nationales.

À cette occasion, M. Azzeddine El Midaoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, a souligné : « Cette convention traduit notre ambition de faire de l’Université marocaine un acteur central de la transformation économique et technologique du Royaume. En rapprochant davantage les établissements d’enseignement supérieur des entreprises de pointe, nous favorisons une formation mieux adaptée aux besoins des secteurs stratégiques, stimulons la recherche appliquée et renforçons l’employabilité de nos diplômés dans les métiers de demain. »

Pour sa part, Mme Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a affirmé que : « La transformation numérique repose avant tout sur les compétences. En investissant dans les talents et en renforçant les passerelles entre l’enseignement supérieur, la recherche et l’entreprise, nous créons les conditions d’une innovation durable. Ce partenariat contribue à structurer un écosystème national de l’intelligence artificielle capable de développer des solutions à forte valeur ajoutée, et de renforcer notre souveraineté technologique. »

Par cette alliance stratégique, les ministères signataires réaffirment leur engagement commun à accompagner la montée en compétences des talents nationaux dans le domaine de l’intelligence artificielle et à consolider un écosystème national d’innovation performant, et à répondre aux enjeux de compétitivité, de souveraineté numérique et de développement durable, en parfaite adéquation avec les exigences des transformations technologiques en cours.