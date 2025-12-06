Maroc Digital 2030: les data centers au cœur de la souveraineté numérique (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Le numérique est devenu l’un des moteurs les plus puissants de la transformation économique mondiale. Il bouleverse les entreprises, les institutions et la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, les data centers s’imposent comme des infrastructures critiques. Véritables piliers de la souveraineté numérique, ils hébergent, sécurisent et traitent les données qui alimentent les services numériques, les applications et les plateformes qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le Maroc, conscient de cet enjeu, a fait du développement des data centers et du cloud computing l’un des axes majeurs de sa stratégie Digital Morocco 2030.

Pour Salma Tazi, directrice des Infrastructures Cloud et de l’Offshoring au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, les data centers font partie d’un tout, à savoir la feuille de route numérique du Royaume qui repose sur une vision claire : renforcer les infrastructures, développer les services numériques et former les compétences nécessaires à l’économie digitale.