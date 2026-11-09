Youssef En-Nesyri: Le retour d’un profil indispensable avec les Lions (VIDEO)

Le retour de Youssef En-Nesyri dans les plans du sélectionneur Mohamed Ouahbi suscite un véritable débat au sein du paysage footballistique national. Absent de la dernière Coupe du monde 2026, l’attaquant marocain qui figure dans la nouvelle liste de Ouahbi interpelle. L’émission Chebka a décrypté les raisons qui ont poussé Ouahbi à faire appel à ce joueur.

Si la présence d’En-Nesyri aux côtés du groupe actuel a pu surprendre certains observateurs, les faits rappellent son statut particulier au sein de la sélection. L’attaquant demeure, à ce jour, le seul joueur marocain de l’histoire à avoir inscrit au moins un but lors de trois éditions différentes de la Coupe d’Afrique des Nations. Au-delà des statistiques générales, l’avant-centre s’est distingué par sa capacité à répondre présent lors des moments décisifs de l’histoire récente du football national, à l’image de son but légendaire face au Portugal en quart de finale de la Coupe du monde qui a propulsé le Maroc dans le dernier carré, ou encore de son sang-froid lors de la récente CAN où c’est lui qui s’est chargé de transformer le tir au but décisif face au Nigéria.

Non retenu pour la phase finale du Mondial 2026 disputé en Amérique du Nord, le choix de se passer d’En-Nesyri pose aujourd’hui question. En effet, le forfait sur blessure d’Ismael Saibari durant la compétition a privé l’attaque marocaine de solutions de rupture et d’impact physique. Au vu du profil d’En-Nesyri, capable d’épuiser les charnières centrales adverses et de peser sur les défenseurs dans le jeu aérien, sa présence aurait offert des alternatives tactiques précieuses au staff technique au moment où le secteur offensif cherchait un second souffle.

Au-delà de l’aspect purement tactique et statistique, le comportement du joueur joue largement en sa faveur. Réputé pour son humilité et sa discipline, Youssef En-Nesyri s’est toujours inscrit dans une démarche collective, sans jamais manifester de contestation publique lors de ses passages sur le banc ou de ses non-convocations, et en affichant une faculté constante à s’intégrer rapidement au groupe quel que soit le renouvellement de l’effectif. En réintégrant En-Nesyri dans ses plans, Mohamed Ouahbi fait ainsi le choix de l’expérience et de la fiabilité d’un joueur qui a souvent su faire basculer les rencontres au profit des Lions de l’Atlas.

S.L.