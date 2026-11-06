PSG: Achraf Hakimi mis au repos avant la trêve

Le latéral droit Achraf Hakimi, mis au repos, et le milieu offensif Maghnes Akliouche, blessé à un mollet, vont manquer le match de Ligue 1 samedi contre Troyes juste avant la trêve internationale, a indiqué vendredi le Paris SG.

A cause de cette blessure subie lors du déplacement à Villarreal en Ligue des champions mardi (6-0), Maghnes Akliouche (12 sélections, 1 but) pourrait également être absent de la liste du sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane, annoncée à 18h00.

L’équipe de France affrontera en Ligue des nations l’Italie à Milan (jeudi 12 novembre à 20h45) puis la Turquie à Bordeaux (dimanche 15 novembre à 20h45).

Quant à Achraf Hakimi, très en vue lors des dernières rencontres du club parisien, avec notamment un triplé au Havre la semaine dernière, il bénéficiera d’une période de repos pour éviter une surcharge.

« En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une « période de repos » jusqu’au début de la trêve internationale », a indiqué le PSG dans un communiqué.

Début octobre, après le dernier rassemblement en équipe nationale, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes avaient également bénéficié de repos dans le cadre d’une stratégie mise en place par Luis Enrique et la direction du club.

Depuis, les deux joueurs ont été touchés musculairement à la cuisse et seront aussi absents samedi au Parc des princes face à l’Estac (16e de L1 et barragiste), comme Marquinhos (cuisse) et Khvicha Kvaratskhelia (genou).

S.L.