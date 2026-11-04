Ligue Europa: Amine Harit forfait pour le choc OM-Leverkusen

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif de l’Olympique Marseille Amine Harit ne disputera par le match prévu jeudi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa, a indiqué le club.

« Harit et Emerson ne sont pas opérationnels pour le match de demain, on n’a préféré prendre aucun risque », a déclaré l’entraineur marseillais, Bruno Genesio, mercredi lors de la conférence d’avant-match, précisant que l’international marocain « a surtout besoin de récupération ».

Étincelant durant les quatre dernières journées de Ligue 1, le joueur avait dû sortir à l’heure de jeu pour une gêne musculaire lors du Classique contre le PSG le 20 octobre, avant de profiter de la trêve internationale pour se remettre en forme.

Après un début de campagne peu favorable en Ligue Europa avec trois défaites en autant de matches (34e place), les hommes de Bruno Genesio n’ont plus le choix s’ils veulent maintenir un espoir de qualification. À l’inverse, Leverkusen est en pleine démonstration en remportant trois victoires en trois matchs et aucun but encaissé.

Genesio a insisté sur l’impératif de combler les lacunes au plus vite « pour que les joueurs soient plus efficaces dans les temps forts de l’équipe ». « La grande différence par rapport au début de saison, c’est qu’on passe le moins de temps possible dans nos temps faibles et on marque dans nos temps forts », a-t-il relevé.

Aligné en tant qu’ailier depuis le début de la saison, Harit (29 ans) a su répondre aux attentes de l’entraîneur en apportant de la percussion et de la spontanéité dans le jeu marseillais. Il a été l’un des artisans des quatre victoires de rang remportées en Ligue 1, une performance permettant au club de remonter en sixième position au classement avec 15 points.

Face à Toulouse FC dimanche dernier, il n’a eu besoin que de deux minutes pour faire la différence. Parfaitement lancé en profondeur par Amine Gouiri, le joueur marocain a ouvert le score en trompant Guillaume Restes d’un extérieur du pied droit subtil.

S.L.