Ligue Europa: Abdelhamid Aït Boudlal offre la victoire à Rennes

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L’international marocain Abdelhamid Aït Boudlal a offert la victoire à Rennes face à l’OFI Crète (2-1), jeudi soir en 2e journée de Ligue Europa, permettant à son équipe de signer à domicile un précieux succès pour la suite de la compétition.

Titulaire pour ce match, le défenseur central a délivré les siens en inscrivant un but décisif à la dernière minute du temps règlementaire (90e) après une première période compliquée pour les Rennais, surpris par un but précoce de Taxiarchis Fountas (10e).

Les hommes de Franck Haise, dominateurs mais peu efficaces, ont finalement réussi à mettre fin à leur mauvaise série européenne devant une équipe grecque soudée et déterminée à préserver son avantage.

Plus inspirés en deuxième mi-temps, ils ont fini par être récompensés à la 76e minute lorsque l’autre défenseur, Mahamadou Nagida, a trouvé le chemin des filets d’un magnifique extérieur du pied. La rencontre semblait se diriger vers un partage des points, quand Aït Boudlal a surgi à la 90e minute pour renverser l’adversaire après un bon travail de son coéquipier camerounais.

Cette réalisation est l’un des moments forts pour le jeune défenseur de 20 ans qui confirme une fois encore sa capacité à se montrer décisif dans les rendez-vous importants.

Après ce premier succès de la saison en Ligue Europa, le Stade Rennais porte à quatre le nombre de ses points après deux journées, une performance que le club breton tentera de confirmer jeudi prochain à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de la Juventus.

Pour les autres représentants français dans la compétition européenne, Lyon a confirmé sa bonne entame en s’imposant à domicile face à Crystal Palace (3-2), tandis que l’OM s’est incliné contre l’Olympiakos (0-1) au stade Vélodrome.

S.L.