Yassine Gessime vers Chelsea ?

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Yassine Gessime pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Selon des médias français et anglais, l’ailier marocain de Strasbourg est dans le viseur de Chelsea, avec des discussions qui seraient déjà avancées en vue d’un transfert en Premier League.

Arrivé de Dunkerque au début de l’année, le joueur de 20 ans n’a pas tardé à attirer l’attention. Ses prestations en France lui auraient permis de convaincre les responsables du club londonien de se pencher sur son profil.

Ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon a alimenté cette perspective dans une déclaration au quotidien Ouest-France. « Yassine Gessime joue actuellement à Strasbourg, mais il est pratiquement déjà à Chelsea », a-t-il affirmé.

Le rapprochement entre les deux clubs pourrait faciliter l’opération. Strasbourg et Chelsea appartiennent en effet au même groupe, BlueCo, un cadre susceptible de favoriser les discussions autour de l’avenir du Marocain. Aucun accord définitif n’est toutefois annoncé à ce stade.

S.L.