Météo Maroc: les prévisions du lundi 02 novembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 02 novembre 2026.

: – Averses orageuses avec risque de grêle sur les provinces du Sud. – Pluies ou averses sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, le Souss et le Sud-Est. – Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental et le Moyen Atlas, avec ondées éparses.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques et l’ouest de la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent modérées sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est. – Température diurne en hausse sur l’Oriental, les plaines nord, le Moyen Atlas, le Saiss et l’Ouest des provinces du Sud et en baisse ailleurs. – Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.