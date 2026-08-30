Yassine Gessime s’offre un doublé contre Lens

Auteur d’un doublé, l’international marocain Yassine Gessime a offert à son club le Racing de Strasbourg sa première victoire de la saison en Ligue 1, en renversant Lens (2-1), samedi à la Meinau lors de la deuxième journée.

Champion du monde des moins de 20 ans avec le Maroc au Chili en 2025, puis présent avec les Lions de l’Atlas lors du Mondial-2026, le jeune ailier de 20 ans a confirmé devant son nouveau public les promesses qui l’ont accompagné jusqu’en Alsace.

Mené à la pause après un penalty de Florian Thauvin, Strasbourg a réagi dès le retour des vestiaires grâce à au jeune ailier marocain, auteur de ses deux premiers buts en Ligue 1.

Très disponible dans son couloir et dangereux dès les premières minutes, le jeune prodige, après avoir mis la défense lensoise sous pression par ses accélérations et ses prises d’initiative, a été récompensé dès la 48e minute, bien servi dans la surface.

Lens avait ouvert le score à la 38e minute par Thauvin sur penalty. Le capitaine lensois, très actif en première période, a inscrit son 100e but en Ligue 1.

Mais le Racing a progressivement repris le contrôle de la rencontre. Les Alsaciens ont même cru prendre l’avantage peu après l’égalisation lorsque Jacobo Ortega a trouvé le chemin des filets, mais le but a été annulé après intervention de l’assistance vidéo pour une position de hors-jeu.

Arrivé à Strasbourg en janvier en provenance de Dunkerque, Yassine Gessime a finalement fait la différence à la 85e minute. Au terme d’une combinaison avec l’entrant Ameyaw et Sebastian Nanasi, l’international marocain a inscrit son deuxième but de la soirée, sur une nouvelle offrande du milieu offensif suédois.

Le Racing a également pu compter sur son gardien danois Filip Jörgensen, auteur de plusieurs interventions décisives. Battu seulement sur le penalty de Thauvin, il a longtemps maintenu son équipe dans la rencontre et a encore sauvé les siens dans les dernières secondes sur une tête de Florian Sotoca.

Après avoir été balayé à Marseille lors de la première journée, Strasbourg a ainsi parfaitement réagi devant son public pour décrocher son premier succès de la saison.

Lens, qui avait ouvert son championnat par une victoire contre Auxerre (5-2), concède de son côté sa première défaite de la saison.

SI