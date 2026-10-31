Dakar: Mehdi Bensaid représente le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mohammed Mehdi Bensaid, a représenté SM le Roi Mohammed VI, samedi à Dakar, à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2026).

M. Mehdi Bensaid était accompagné lors de cette cérémonie de l’Ambassadeur de SM Le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri.

Le Maroc participe aux JOJ Dakar 2026 avec une délégation de 39 athlètes engagés dans 17 disciplines sportives.

Premier événement olympique organisé sur le continent africain, la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 réunit, jusqu’au 13 Novembre, quelque 2700 jeunes athlètes issus d’environ 153 pays, en lice dans 25 sports de compétition.