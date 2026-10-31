PSG : vers une prolongation pour Achraf Hakimi ?

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Le Paris Saint-Germain souhaite inscrire Achraf Hakimi dans ses plans à très long terme. Alors que son contrat actuel court jusqu’en 2029, le club de la capitale envisage déjà de prolonger l’international marocain au-delà de cette échéance.

Selon le quotidien français L’Équipe, la direction parisienne a manifesté son intérêt pour un nouveau bail. L’entourage du joueur estime toutefois qu’il est encore trop tôt pour engager des discussions sur le sujet.

Cette réserve laisse donc ouverte la question d’une prolongation. À ce stade, elle ne constitue pas un refus, mais traduit une volonté de ne pas précipiter les négociations, alors que plusieurs années de contrat restent à honorer.

Sur le terrain, Hakimi continue de briller. Vendredi, face au Havre en Ligue 1, le défenseur marocain s’est illustré en inscrivant un triplé et en délivrant deux passes décisives.

H.M.