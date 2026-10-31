Golf: à 12 ans, Ilyana Belkhayat s’impose avec huit coups d’avance au tournoi de Saint-Cloud

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À seulement 12 ans, la jeune golfeuse marocaine Ilyana Belkhayat s’est illustrée en France en remportant le tournoi de golf de Saint-Cloud, avec une avance remarquable de huit coups sur ses concurrentes.

Une performance particulièrement impressionnante pour cette jeune joueuse, dont le talent et le potentiel ont été salués par Dislog Group, qui accompagne son parcours sportif et contribue au développement de ses ambitions.

Dans un message publié à cette occasion, le groupe marocain a exprimé sa fierté face à cette victoire, mettant en avant les qualités qui caractérisent les champions, notamment le travail, la discipline, la persévérance et l’humilité. Dislog Group estime que l’esprit de compétition et la mentalité d’un champion se construisent au fil des efforts et de la volonté constante de se dépasser.

Cet accompagnement s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien au sport et à la jeunesse marocaine. Après le lancement de la Dislog Golf Open, du Dislog Maroc Padel Masters et, plus récemment, de la Dislog Basket League, le groupe entend poursuivre son engagement dans plusieurs disciplines, notamment le golf, le padel, le basket-ball et le football.

Avec ce succès à Saint-Cloud, Ilyana Belkhayat signe en tout cas une belle performance qui pourrait marquer une nouvelle étape dans son jeune parcours sportif.