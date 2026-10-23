Bayern Munich: Vincent Kompany hospitalisé après un malaise

L’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany a été hospitalisé vendredi après un malaise pendant l’entraînement de l’équipe réserve, a annoncé le club allemand, survenu dans la foulée d’une infection virale ces derniers jours.

« Vincent Kompany a dû se faire soigner médicalement vendredi après un malaise survenu pendant l’entraînement de l’équipe réserve » et « va subir des examens approfondis à l’hôpital », a annoncé le club sur X à deux jours d’un déplacement en championnat à Fribourg.

Ses adjoints vont « gérer l’entraînement et les matches » tant que le technicien belge, âgé de 40 ans, « restera sous soins médicaux », ajoute le club sans préciser une durée d’indisponibilité.

Selon le quotidien Bild, il a été emmené par une ambulance après qu’un hélicoptère a atterri dans l’enceinte du centre d’entraînement du grand club allemand.

Kompany a été touché par un virus la semaine dernière qui l’a affecté de façon visible: il boitait et était resté assis pendant la majeure partie du match contre le RB Leipzig samedi. Il semblait ensuite marcher normalement et était sur le bord du terrain contre Arsenal mercredi en Ligue des champions.

Contre Leipzig (victoire 6-1), compte tenu des difficultés de l’entraîneur belge pour se déplacer, son adjoint Aaron Danks avait donné les consignes debout sur le bord de terrain.

Kompany avait manqué les entraînements lundi et mardi, laissant son principal adjoint assurer la conférence de presse de veille de match.

« Vincent a attrapé un virus, et il est très important qu’il se repose », avait dit Danks.

« Ça a affecté par moment ses jambes, il ressentait des douleurs. Ce n’est qu’un virus. Il lui faut du repos », avait ajouté Danks.

Après avoir été à nouveau longuement examiné par les médecins du Bayern, sous la direction du médecin interniste de l’équipe, le Professeur Roland Schmid, Kompany avait repris sa place sur le banc mercredi, pour le match contre Arsenal (2-2).

Il est ensuite revenu en conférence de presse d’après-match sur le sujet.

« En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire. La semaine dernière, j’ai attrapé un virus assez costaud, et bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps. À un moment, mon corps a fini par dire: +Maintenant, tu arrêtes!+ », a-t-il déclaré.

S.L.