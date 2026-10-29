Arbitrage marocain: Redouane Jiyed sur le départ, deux candidats pour lui succéder

Le changement à la tête de la Direction nationale de l’arbitrage semble se rapprocher. Redouane Jiyed devrait prochainement quitter ses fonctions, dans un contexte marqué par des tensions avec plusieurs arbitres et des critiques persistantes à l’égard de l’arbitrage marocain.

Selon des sources de « Site Info », le départ du responsable serait devenu une question de temps, à la suite de différends qui se seraient multipliés avec plusieurs membres du corps arbitral. Plusieurs arbitres auraient notamment exprimé leur mécontentement concernant sa manière de gérer les relations avec eux.

Les tensions auraient particulièrement touché les jeunes arbitres, qui auraient mal vécu certaines méthodes de communication et de gestion. Des désaccords avec des arbitres plus expérimentés auraient également contribué à accentuer le climat de crispation au sein de la famille arbitrale.

La décision doit toutefois encore être officialisée. L’accord de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), reste nécessaire pour entériner la fin des fonctions de Redouane Jiyed.

En parallèle, les discussions autour de sa succession commencent à faire émerger plusieurs noms. Yahya Hadka et Mohamed El Kazzaz figureraient parmi les profils susceptibles de prendre les commandes de la Direction nationale de l’arbitrage.

Tous deux disposent d’une longue expérience dans le domaine et bénéficieraient de bonnes relations avec plusieurs arbitres. Le choix du futur responsable reste néanmoins attendu, alors que l’arbitrage marocain traverse une période particulièrement délicate.