Agadir: percuté à plusieurs reprises par un automobiliste, un policier promu

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Un policier relevant de la brigade mobile des motards de la préfecture de police d’Agadir a été promu à titre exceptionnel au grade d’officier de paix, après avoir été grièvement blessé lors d’une intervention dans l’exercice de ses fonctions.

La décision a été prise jeudi 29 octobre par le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, en reconnaissance du professionnalisme et du sacrifice dont a fait preuve le fonctionnaire de police.

Les faits remontent à une intervention au cours de laquelle le policier avait tenté d’intercepter un automobiliste ayant refusé d’obtempérer et forcé un barrage de contrôle installé à l’entrée de la ville d’Agadir. Le conducteur aurait alors volontairement percuté le policier à plusieurs reprises, lui causant de graves blessures.

À la suite de cette agression, le fonctionnaire, qui occupait le grade de brigadier-chef, a ainsi été élevé au grade d’officier de paix. Cette promotion exceptionnelle intervient en application de l’article 29 du statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale.

Par ailleurs, Abdellatif Hammouchi a chargé les services médicaux et sociaux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) d’assurer au policier blessé l’ensemble des formes de soutien matériel et moral nécessaires. La DGSN prendra également en charge la totalité des frais liés à son hospitalisation et aux soins dont il aura besoin.

À travers ces mesures, la direction générale entend reconnaître l’engagement du fonctionnaire blessé et réaffirmer son soutien aux membres de la police victimes de blessures ou de risques dans l’exercice de leurs missions.