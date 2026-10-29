CAN 2025: Belhanda évoque un possible arrangement entre Brahim Diaz et Mendy sur le penalty (VIDEO)

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Younès Belhanda a livré une analyse surprenante de la panenka manquée par Brahim Diaz lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

Invité de l’épisode 2 du « Riolo Club », diffusé sur la chaîne YouTube de L’After Foot, l’ancien international marocain a évoqué la possibilité d’un arrangement entre le milieu offensif des Lions de l’Atlas et le gardien sénégalais Édouard Mendy au moment de ce penalty décisif.

« Je pense qu’ils se sont arrangés… », a déclaré Belhanda, selon l’extrait partagé, laissant entendre que le geste manqué de Brahim Diaz pourrait ne pas avoir été le fruit du seul hasard.

Cette sortie intervient après l’un des épisodes les plus marquants de la finale de la CAN 2025. Alors que le Maroc avait l’occasion de prendre l’avantage sur penalty, Brahim Diaz a tenté une panenka, finalement captée par Édouard Mendy. Un échec qui a suscité de nombreuses réactions et alimenté les débats autour de cette rencontre.

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