Météo Maroc: les prévisions du vendredi 30 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 30 octobre 2026.

– Temps localement assez chaud sur l’extrême Sud du pays.

– Averses orageuses locales sur le Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’intérieur des provinces sahariennes avec ondées ou gouttes de pluies éparses.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, sur les côtes et les plaines Atlantiques, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées, par endroits, sur le Tangérois, l’extrême sud et par endroits, sur les versants Sud-est.

– Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces Sud, de 16/20°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-est, les plaines de Tadla, Rhamna, Doukkala, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss et le Gharb, et de 12/16°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur l’Oriental, le Rif, les versants Sud-est et l’extrême sud et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.