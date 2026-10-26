Achraf Hakimi se classe 13e du Ballon d’Or 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Achraf Hakimi figure parmi les joueurs qui ont marqué l’année footballistique 2026. L’international marocain a terminé à la 13e place du classement du Ballon d’Or 2026, selon le rang indiqué, confirmant sa présence parmi les joueurs les plus en vue du football mondial.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain continue de s’imposer comme une référence à son poste. Reconnu pour sa vitesse, sa capacité à se projeter vers l’avant et son apport offensif, Hakimi s’est progressivement imposé comme un élément important du dispositif parisien.

Sa polyvalence et son activité sur le flanc droit lui permettent d’influencer le jeu aussi bien dans les phases défensives que dans la construction des attaques. Des qualités qui ont contribué à renforcer sa réputation sur la scène européenne.

Voici le classement entre la 11e et la 30e place du ballon d’or 2026:

11. Jude Bellingham (Real Madrid)