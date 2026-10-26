Ballon d’Or 2026: Hakimi, Bouaddi et Bounou en lice dans trois catégories

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les Marocains Achraf Hakimi, Ayyoub Bouaddi et Yassine Bounou sont en lice dans trois catégories du Ballon d’Or 2026, dont la cérémonie sera organisée pour la première fois à Londres ce lundi soir.

Défenseur du Paris Saint-Germain, Hakimi figure parmi les trente nommés au Ballon d’Or masculin, tandis que le milieu de terrain de Manchester City Bouaddi brigue la distinction du jeune talent masculin. Quant au portier d’Al-Hilal et des Lions de l’Atlas, il est nommé pour le trophée du gardien de la saison.

Prévue au London Palladium, en plein cœur de la capitale britannique, la cérémonie coorganisée par le magazine France Football et l’UEFA sera animée par l’ancien international français Thierry Henry et la journaliste britannique Kate Scott.

L’Anglais Harry Kane, l’Espagnol Lamine Yamal et le Français Kylian Mbappé figurent parmi les principaux favoris pour succéder à Ousmane Dembélé, sacré en 2025.

Le choix de Londres pour organiser cette grand-messe du football mondial vise à rendre hommage à l’international anglais Stanley Matthews, premier lauréat de la distinction créée par France Football en 1956.

Présenté comme le favori par la presse britannique, Kane espère devenir le premier Anglais récompensé depuis Michael Owen en 2001. L’attaquant du Bayern Munich a inscrit 73 buts en club et en sélection durant la saison écoulée, dont 61 pour la formation bavaroise avec laquelle il a remporté le championnat et la Coupe d’Allemagne.

Face à lui, Lamine Yamal peut faire valoir sa contribution importante aux titres remportés en championnat d’Espagne avec le FC Barcelone et en Coupe du monde avec la sélection espagnole.

L’attaquant français du Real Madrid Mbappé s’appuie, pour sa part, sur ses performances de buteur de la Liga et de la Ligue des champions, avec respectivement 25 et 15 buts. Il a également remporté le Soulier d’or du Mondial 2026 grâce à ses dix réalisations.

Les performances individuelles et le caractère décisif des prestations constituent le premier critère du scrutin, devant les résultats collectifs et les titres remportés, puis la classe et le fair-play, selon le règlement de France Football. La période de référence s’étend du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, incluant ainsi la Coupe du monde.

Chez les femmes, l’Espagnole Alexia Putellas, sacrée en 2021 et 2022, figure parmi les favorites.

Les lauréats sont élus par un jury de journalistes spécialisés, à raison d’un représentant par pays parmi les cent premières nations au classement FIFA pour le trophée masculin et les cinquante premières pour le trophée féminin. Chacun d’entre eux classe dix joueurs ou joueuses parmi les trente nommés.

La cérémonie va aussi récompenser les meilleurs jeunes talents, gardiens, entraîneurs, clubs et buteurs dans les catégories masculine et féminine. Le prix Sócrates, légende du football brésilien, distingue des initiatives de solidarité et des engagements en faveur de causes sociales.

S.L.