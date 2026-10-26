Lalla Asmaa lance la 5e phase du programme «Unis, on s’entend mieux» au Rwanda

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et Son Excellence Mme Jeannette Kagame, Première Dame de la République du Rwanda, ont procédé, lundi à l’hôpital militaire de référence et d’enseignement du Rwanda à Kigali, au lancement de la 5e phase du Programme « Unis, on s’entend mieux » de la Fondation Lalla Asmaa, et à l’inauguration du premier Centre de diagnostic et de réhabilitation auditive du pays.

Prolongement à l’international de la campagne nationale unique « Nasmaa », le programme « Unis, on s’entend mieux » s’inscrit dans le cadre de la Vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, fondée sur la promotion d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, le partage d’expériences et le co-développement entre pays frères et amis.

Le Rwanda devient ainsi le 23e pays du programme « Unis, on s’entend mieux » présent en Afrique, dans la région MENA et en Amérique latine, qui a permis la prise en charge de près de 500 patients.

A leur arrivée à l’hôpital militaire de référence et d’enseignement du Rwanda, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et Mme Jeannette Kagame ont été accueillies par le Général de Brigade, Dr Eugene Ngoga, Commandant de l’Hôpital, ainsi que par le ministre rwandais de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame du Rwanda ont, à cette occasion, rendu visite à 04 enfants rwandais opérés dans le cadre de cette mission médico-humanitaire, une action qui témoigne de l’attention particulière que Son Altesse Royale ne cesse d’accorder, conformément aux Hautes Orientations Royales, à l’accompagnement des enfants bénéficiaires du Programme et de leurs familles, au Maroc comme dans les 23 pays partenaires de la Fondation, et de la profonde conviction de Son Altesse Royale que la prise en charge doit s’inscrire dans la durée, au-delà de l’intervention médicale.

Par la suite, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Rwanda ont procédé à l’inauguration du Centre de diagnostic et de réhabilitation auditive, offert par Son Altesse Royale et la Fondation Lalla Asmaa, qui en a assuré l’équipement.

Le Centre de diagnostic et de réhabilitation auditive, un premier établissement du genre dans le pays

Organisé selon le parcours du patient, ce nouveau Centre regroupe l’ensemble des étapes de la prise en charge, du premier examen à la rééducation.

Réunissant des médecins ORL, des audiologistes, des orthophonistes et des psychologues, le Centre a été doté de l’ensemble des équipements médicaux nécessaires, notamment une cabine insonorisée, des audiomètres, des appareils d’exploration de l’audition du nourrisson, ainsi que des postes de réglage des implants cochléaires et des aides auditives.

Il permettra d’établir un diagnostic dès les premiers mois de la vie, une période déterminante pour l’acquisition du langage, et d’assurer le suivi des enfants implantés.

Parallèlement, les équipes rwandaises ont bénéficié d’une formation à l’utilisation de l’ensemble des équipements, en vue d’assurer le fonctionnement autonome du Centre.

50 implantations cochléaires et 56 appareillages auditifs

Au cours de cette 5e phase du programme « Unis, on s’entend mieux », 50 patients rwandais bénéficient d’une implantation cochléaire et 56 autres sont équipés d’aides auditives. Les interventions sont réalisées conjointement par les équipes chirurgicales d’excellence mobilisées par la Fondation Lalla Asmaa et leurs homologues rwandais.

Cette collaboration associe les praticiens des deux pays, ainsi que les résidents en formation, à l’ensemble des étapes de la prise en charge, depuis la préparation du patient jusqu’au geste opératoire et aux mesures peropératoires destinées à vérifier le bon fonctionnement de l’implant. Cette approche permet de consolider les compétences des équipes hospitalières rwandaises et d’inscrire les retombées de la mission dans la durée, au bénéfice des patients.

Destiné aux personnes atteintes de surdité sévère à profonde pour lesquelles les aides auditives conventionnelles ne suffisent pas, l’implant cochléaire se compose d’une partie interne, placée sous la peau en arrière de l’oreille, dont les électrodes stimulent directement le nerf auditif, et d’un processeur externe qui capte et code les sons. Son activation intervient quelques semaines après l’intervention : elle est suivie de réglages successifs et d’une rééducation orthophonique au long cours, qui permet au patient d’accéder progressivement à la perception et à la compréhension de la parole.