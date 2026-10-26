Records et participation en hausse: Crédit du Maroc Casablanca Marathon signe une belle édition

La 17e édition du Crédit du Maroc Casablanca Marathon, organisée pour la deuxième année consécutive par l’Association des Coureurs du Grand Casablanca (ACGC), s’est courue ce dimanche 25 octobre 2026 dans les rues de la capitale économique. Forte de quelque 14 000 inscrits, dont plus de 10 000 au départ, l’épreuve confirme le succès de l’édition précédente, sur le plan sportif comme sur celui de la participation.

Un plateau élite très relevé, trois records de l’épreuve battus

Le plateau élite, particulièrement relevé, a donné lieu à des performances de très haut niveau. Trois records de l’épreuve ont été battus: au marathon, chez les hommes comme chez les femmes, ainsi qu’au semi-marathon féminin. Le nouveau record du marathon masculin s’établit à [2 h 06 min 41 s], celui du marathon féminin à [2 h 25 min 21 s] et celui du semi-marathon féminin à [1 h 07 min 22 s].

Sur 42,195 km, Daniel Kiprono Sang (Kenya) s’impose en 2 h 06 min 41 s, devant son compatriote Edwin Kiprop Kiptoo (2:07:17) et l’Éthiopien Mandefro Workineh Tadese (2:08:40). Chez les femmes, Ayalew Bere (Éthiopie) l’emporte en 2 h 25 min 21 s. La Marocaine Soukaina Atanane prend la deuxième place en 2:26:40, devant la Kényane Gladys Cherop Longari (2:27:21).

Semi-marathon : le Maroc au sommet

Sur 21,1 km, la victoire revient au Maroc dans les deux catégories. Chez les hommes, Yakoub Labquira s’impose en 1 h 01 min 21 s au terme d’un final serré, devant le Kényan Shadrack Korir Kipyegon (1:01:25) et l’Ougandais Martin Magengo Kiprotich (1:01:33). Chez les femmes, le podium est entièrement marocain : Fatiha Asmid gagne en 1 h 07 min 22 s, devant Meryeme Azrour (1:07:28) et Kaoutar Farkoussi (1:08:24).

Une participation en nette progression

Près de 9 000 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée, soit une progression de plus de 30 % par rapport à l’édition précédente, qui en comptait 6 700. Le Crédit du Maroc Casablanca Marathon a réuni 88 nationalités parmi ses inscrits.

Un soutien fort et une ville mobilisée

Cette édition a de nouveau bénéficié du soutien très fort de la wilaya de Casablanca Settat, du Conseil de la Ville, du Conseil de la Region, et du Conseil Préfectoral et des forces de l’ordre, dont plus de 1 500 agents ont été mobilisés, ainsi que de ses partenaires sponsors publics et privés. Le soutien des autorités a permis d’assurer la sécurité des coureurs, un parcours balisé de bout en bout et l’absence de toute circulation sur le tracé. Il s’est également traduit, pour la première fois, par la gratuité du tramway et du busway pour les coureurs le matin de la course. Sur tout le parcours, Casablanca a fêté ses coureurs.

Une organisation aux standards internationaux

Course certifiée World Athletics et AIMS, le Crédit du Maroc Casablanca Marathon a obtenu pour la première fois l’Elite Label de World Athletics. L’événement a bénéficié d’une couverture intégrale sur Arryadia. L’épreuve propose 3 formats : le marathon, le semi-marathon et le relais marathon. Les résultats officiels sont disponibles sur casablancamarathon.com et dans l’application Casablanca Marathon.