Youssef En-Nesyri sera t-il rappelé par Mohamed Ouahbi en sélection?

Youssef En-Nesyri retrouve des couleurs en Arabie saoudite. L’attaquant marocain poursuit sa montée en puissance sous les couleurs d’Al-Ittihad, où il enchaîne les réalisations et s’impose progressivement comme l’un des éléments offensifs en vue du club saoudien.

L’international marocain s’est notamment illustré en inscrivant un superbe but sur coup franc direct lors de la rencontre opposant Al-Ittihad au club ouzbek de Neftchi, en Ligue des champions d’Asie Élite. Une nouvelle réalisation qui vient confirmer sa bonne dynamique et attirer de nouveau l’attention sur ses performances.

En-Nesyri envoie un signal à Mohamed Ouahbi

Cette série de bonnes prestations intervient à l’approche de l’annonce de la prochaine liste de Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, pour les deux prochaines rencontres face au Niger, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027.

En-Nesyri pourrait ainsi relancer le débat autour de sa place chez les Lions de l’Atlas, alors que ses performances en club contrastent avec la période plus délicate qu’il a traversée ces derniers mois.

L’attaquant avait notamment été absent de la sélection marocaine lors de la dernière Coupe du monde 2026, le sélectionneur ayant alors privilégié d’autres profils, dans un contexte de baisse de régime du joueur.

Aujourd’hui, ses buts sous le maillot d’Al-Ittihad lui permettent de retrouver de l’élan et de se repositionner dans la course à une place en équipe nationale. Reste à savoir si cette efficacité retrouvée convaincra Mohamed Ouahbi de lui accorder une nouvelle opportunité lors des prochaines échéances internationales.