MARCA: Bouaddi, « une pièce maitresse » pour City

L’international marocain Ayyoub Bouaddi continue d’impressionner sous les couleurs de Manchester City après sa première titularisation en Premier League lors de la victoire de son club face à Ipswich Town (3-2), rapporte mardi le quotidien sportif espagnol Marca.

Révélé au grand public lors de la dernière Coupe du monde, où il avait suscité l’admiration de la légende brésilienne Romário, le milieu de terrain de 18 ans s’impose désormais comme une pièce maitresse au sein de l’effectif dirigé par Enzo Maresca, souligne le journal madrilène.

Comme le note Marca, le jeune talent marocain avait déjà marqué les esprits lors de son entrée en jeu en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, convainquant son entraîneur de lui accorder une place dans le onze de départ.

« C’est un joueur fantastique. Quand il est sur le terrain, tous les joueurs autour de lui deviennent meilleurs », a confié le technicien italien, cité par Marca.

Lors du succès face à Ipswich, le Lion de l’Atlas s’est distingué en terminant meilleur joueur de la rencontre au nombre de duels gagnés (8 sur 14) et de dégagements (3), tout en affichant un taux de réussite à la passe de 93 % (68 réussies sur 73).

La publication met également en avant sa remontée de balle spectaculaire de plus de 50 mètres dans le temps additionnel, qui lui a valu l’ovation de l’Etihad Stadium.

« Je suis très content. J’aime jouer et je veux disputer tous les matchs, mais je sais que cela fait partie du processus. C’est plus facile de jouer avec ce genre de coéquipiers », a déclaré Bouaddi à l’issue du match.

Du côté de la direction des Sky Blues, le recrutement du joueur est perçu comme un coup maître. Cité par Marca, le directeur sportif du club, Hugo Viana, a estimé que le recrutement d’un numéro 6 passait nécessairement par ce profil, mettant en avant sa sérénité et sa maîtrise du ballon.

DD