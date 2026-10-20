La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,08% à 16.988,99 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,17% à 1.228,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,16% à 1.255,26 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, prenait 0,02% à 1.619,13 pts

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,13%.