Sabreen au Maroc: 26 ans après, l’hommage qui ravive son histoire avec Oum Kalthoum

L’actrice égyptienne Sabreen a exprimé sa fierté d’avoir été honorée lors de la 15e édition du Festival international maghrébin du film, organisée à Oujda. Dans une publication partagée sur son compte Instagram officiel, la comédienne est revenue sur la portée particulière de cette distinction, qui fait écho à un moment marquant de sa carrière.

Accompagnant son message de plusieurs photos prises lors de la cérémonie, Sabreen a intitulé sa publication: « Une distinction dont je suis fière, chargée de souvenirs et d’affection ».

L’actrice a souligné que cet hommage récompensait son parcours artistique et les œuvres qui l’ont rapprochée du public. Mais au-delà de la reconnaissance professionnelle, son retour au Maroc revêt une dimension affective particulière. Il y a 26 ans, elle avait déjà été distinguée pour son interprétation d’Oum Kalthoum dans la série consacrée à la célèbre chanteuse égyptienne.

Aujourd’hui, cette nouvelle distinction lui permet de renouer avec ce rôle emblématique, qui demeure l’un des jalons majeurs de sa carrière. Sabreen a notamment souligné l’importance de cette figure artistique, surnommée « l’Astre de l’Orient », dont l’héritage continue de marquer la mémoire collective et les nouvelles générations.

Dans son message, l’actrice a également remercié les organisateurs du festival pour leur accueil, citant notamment Khalid Souli, directeur du festival, et Kenza Abou Afia, chargée de la supervision de son organisation. Elle a par ailleurs salué la présence de Mohamed Atfaoui, wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, ainsi que de l’ambassadeur d’Égypte au Maroc, Ahmed Nihad Abdel Latif.

En conclusion, Sabreen a rendu hommage au Maroc, qu’elle décrit comme une terre d’art, de culture et d’affection, tout en saluant la chaleur de son public. Pour l’actrice, cette distinction restera un souvenir précieux, mais aussi une illustration du rôle du cinéma et de l’art dans le rapprochement entre les peuples marocain et égyptien.

S.L.