Mondial féminin 2027: Rabat désignée hôte de la phase préliminaire des barrages

La ville de Rabat a été désignée pour accueillir la phase préliminaire du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde féminine Brésil 2027, avec la participation de six sélections représentant différents continents, a annoncé mardi la FIFA.

L’Afrique du Sud, le Chinese Taipei, l’Équateur, le Ghana, l’Ouzbékistan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée prendront part à cette compétition, qui se déroulera du 28 novembre au 5 décembre prochains, précise l’instance dans un communiqué.

Prévu au Complexe Mohammed VI de Football, qui accueille actuellement la Coupe du Monde féminine U-17 de la FIFA, ce nouveau tournoi donnera lieu à neuf rencontres destinées à déterminer les deux équipes qualifiées pour la phase finale du Tournoi de barrage, prévue en février 2027,

Lors de la première journée, l’Ouzbékistan affrontera la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Chinese Taipei sera opposé à l’Afrique du Sud, tandis que le Ghana croisera le fer avec l’Équateur.

Chaque sélection disputera trois matches, à l’issue desquels les deux équipes occupant les premières places du classement général décrocheront leur billet pour la phase finale.

Cette étape s’inscrit dans le parcours qualificatif pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027, qui sera organisée au Brésil et constituera la première édition de cette compétition à se tenir en Amérique du Sud.