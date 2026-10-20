Taroudant : le Japon finance un projet d’irrigation

Dans la commune de Toubkal, le remplacement et l’amélioration des canalisations hydro-agricoles doivent permettre de mieux acheminer l’eau vers les villages et les terres agricoles. Le projet, financé à hauteur de 646.026 dirhams par le Japon, s’inscrit dans les efforts d’adaptation au changement climatique.

La gestion de l’eau constitue un enjeu majeur pour les populations rurales, particulièrement dans les territoires exposés aux effets du changement climatique. Dans la province de Taroudant, la commune de Toubkal bénéficie d’un projet d’amélioration des infrastructures d’irrigation destiné à sécuriser l’approvisionnement en eau de quatre douars.

La cérémonie officielle de remise du projet s’est tenue le 19 octobre 2026, en présence de l’ambassadeur du Japon au Maroc, Masahiro Nakata, des autorités locales et des représentants de l’Association Ouanamrou pour le Développement et la Coopération, bénéficiaire de cette initiative.

Financé par le gouvernement japonais dans le cadre du programme KUSANONE, consacré aux dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, le projet a permis l’installation de 1.742 mètres de canalisations en PVC. L’objectif est d’améliorer la distribution de l’eau vers les villages et les exploitations agricoles, en augmentant les débits et en réduisant le temps nécessaire à son acheminement.

Au-delà de l’amélioration du réseau, cette infrastructure doit favoriser l’extension des superficies irriguées et une meilleure productivité agricole. Elle concerne directement 1.264 habitants, pour lesquels l’accès à l’eau représente un facteur déterminant de résilience et de sécurité alimentaire.

Le montant du don accordé par le gouvernement japonais s’élève à 646.026,70 dirhams. À travers ce financement, Tokyo entend soutenir le développement socio-économique des communautés rurales marocaines, tout en encourageant une gestion plus durable des ressources hydriques.

Cette initiative illustre également l’importance de la coopération locale dans la réponse aux défis climatiques. En associant les autorités, les acteurs associatifs et les partenaires internationaux, le projet de Toubkal vise à apporter une réponse concrète aux besoins des populations et à renforcer les conditions d’une agriculture plus résiliente.