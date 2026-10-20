Classement féminin FIFA: le Maroc toujours à la 64e place mondiale

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine féminine de football se maintient à la 64ème place mondiale, selon le dernier Classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié mardi.

Avec deux victoires, deux défaites et un nul, les Lionnes de l’Atlas affichent un score de 1384.71 points, contre 1402.24 lors du classement précédent, publié en juin 2026.

Au niveau mondial, l’Espagne (1re) consolide sa place de leader après un séjour fructueux aux États-Unis (2e). Victorieuses lors de leur première confrontation avec les Américaines, les championnes du monde ont ensuite tenu leurs hôtes en échec, portant ainsi leur avance à près de 80 points. L’Allemagne (3e), qui a remporté ses deux matches, complète le podium et se rapproche même de la deuxième place.

Le seul changement au sein du Top 10 concerne la réapparition du Danemark (10e, +2), qui a remporté une victoire et obtenu un match nul lors de ses deux matches au Canada (9e), et devance désormais les Pays-Bas (11e, -1) et la RDP Corée (12e, -1). Les Danoises n’avaient plus été à pareille fête depuis 2010.

A l’échelle continentale, les Lionnes de l’Atlas figurent à la 4ème position en Afrique, menée par le Nigéria, qui a perdu 7 place pour atterrir à la 43e position mondial, suivi par l’Afrique du Sud (59e, -2) et le Cameroun, nouveau champion d’Afrique (52e, +9). Le Ghana, qui a dégringolé à la 64e position mondial (-5 places), complète le Top 5 continental.

Disputée en juillet et août dernier, la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 a eu d’importantes répercussions sur le classement mondial, comme en témoigne la progression supersonique du Malawi (104e, +49). Finalistes de cette épreuve continentale et qualifiées leur première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à la faveur d’une incroyable série de victoires, dans cette compétition et les qualifications pour Jeux Olympiques, les Malawites réalisent un exploit inédit en engrangeant 158,44 points et en grimpant de 49 places.

D’autres équipes africaines ont également tiré leur épingle du jeu : le Cameroun, la Tanzanie (111e, +11) et le Burkina Faso (109e, +9). En Océanie, Vanuatu (100e, +8) n’est pas en reste, tandis qu’en Europe, la Slovénie (36e, +2) peut se targuer d’atteindre, tout comme le Malawi, le meilleur classement de son histoire.

Au niveau des reculs, ce sont également trois pays africains qui se distinguent : l’Égypte (113e, -14), éliminée de la CAN après trois défaites en phase de groupes, le Zimbabwe (136e, -9) et la RD Congo (114e, -8).

Cette édition du classement FIFA est publiée sur la base des résultats de 183 rencontres, dont de nombreux matches amicaux, mais aussi les qualifications européennes et africaines pour le Mondial féminin du Brésil 2027.