USFP: Hassan Lachgar prend la tête du groupe parlementaire

Le groupe socialiste à la Chambre des représentants, relevant de l’opposition fédéraliste, a désigné Hassan Lachgar à sa tête pour la nouvelle législature, à l’issue d’une réunion tenue dimanche dernier au siège de l’Union socialiste des forces populaires (USFP).

Hassan Lachgar succède ainsi à Abderrahim Chahid, nommé ministre de l’Emploi et du Dialogue social au sein du gouvernement dirigé par Fatima Zahra El Mansouri.

Le groupe parlementaire de l’USFP compte 26 députés pour la législature 2026-2031. Cette désignation intervient à la suite de la nomination de plusieurs responsables politiques au sein du nouvel exécutif.

L’USFP participe à la nouvelle majorité gouvernementale, conduite par le Parti authenticité et modernité (PAM), aux côtés du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et du parti de l’Istiqlal.