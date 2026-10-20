Carburants: pourquoi la baisse de 20 centimes ne convainc pas les consommateurs

La dernière baisse des prix des carburants au Maroc est loin de compenser les hausses enregistrées ces derniers mois. C’est le constat dressé par l’Observatoire marocain de protection du consommateur, qui juge insuffisante la réduction de 20 centimes par litre, alors que les augmentations successives du prix du gasoil ont atteint environ 3,54 dirhams depuis la mi-juillet.

Pour les automobilistes, le gain reste limité. Sur un plein de 50 litres, la baisse représente une économie de seulement 10 dirhams. Un allègement marginal au regard des hausses cumulées, qui continuent de peser sur les budgets des ménages, les coûts de transport et, indirectement, les prix des biens et des services.

Des baisses qui tardent à se répercuter

Au-delà du montant de la réduction, l’Observatoire pointe un problème plus structurel : la différence de rythme entre la répercussion des hausses et celle des baisses. Lorsque les prix des carburants augmentent, les ajustements interviennent rapidement. En revanche, les diminutions ne se traduisent pas toujours avec la même célérité à la pompe.

Cette situation soulève, selon l’organisation, la question de la transmission réelle des fluctuations du marché aux consommateurs. Elle appelle ainsi à davantage de transparence sur les mécanismes de formation des prix et sur les facteurs qui expliquent leurs variations.

Les marges et les écarts de prix dans le viseur

L’Observatoire réclame la publication des prix réels d’importation des carburants, des coûts de stockage et de distribution, ainsi que des marges bénéficiaires des différents opérateurs du secteur. Il demande également des explications sur les écarts de prix constatés entre les villes et les stations-service.

L’organisation plaide, en parallèle, pour un renforcement du contrôle des tarifs du transport et des prix des biens et services dont les augmentations ont été justifiées par la hausse du gasoil. L’enjeu est de vérifier si les baisses des carburants se répercutent effectivement sur les coûts supportés par les consommateurs.

En filigrane, le débat dépasse donc la réduction de 20 centimes par litre. Pour l’Observatoire, la protection du pouvoir d’achat passe aussi par une meilleure lisibilité des prix, un contrôle accru des pratiques du secteur et une répercussion plus rapide des baisses. Autant de conditions nécessaires pour que les reculs des prix à la pompe se traduisent par un allègement tangible des dépenses des ménages et des professionnels.

S.L.