Ahmed Touizi élu président de la Chambre des Représentants

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Par LeSiteinfo avec MAP

Ahmed Touizi du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été élu, mardi, nouveau président de la Chambre des Représentants.

Ahmed Touizi a obtenu 220 voix sur les 369 voix exprimées, contre 59 voix pour Driss El Azami El Idrissi du Parti Justice et Développement (opposition), alors que 90 bulletins ont été déclarés nuls.

L’élection du président de la première Chambre s’est déroulée conformément aux disposition de l’article 62 de la Constitution (alinéa 3) et du règlement intérieur de la chambre des représentants.