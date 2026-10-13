Présidence de la Chambre des représentants: le RNI opte pour le vote blanc

Le groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) a décidé de s’abstenir lors de l’élection du nouveau président de la Chambre des représentants, en optant pour le vote blanc, a appris le Site Info auprès d’une source informée.

Selon cette même source, les députés du parti de la Colombe ne soutiendront aucun des deux candidats en lice et se contenteront de déposer des bulletins blancs lors du scrutin.

L’élection oppose Ahmed Touizi, candidat du Parti authenticité et modernité (PAM), à Driss El Azami El Idrissi, candidat du Parti de la justice et du développement (PJD), pour la présidence de la Chambre des représentants au titre de la nouvelle législature.

Le scrutin se déroule ce mardi, à l’occasion d’une séance plénière convoquée à partir de 15 heures, dans le cadre des dispositions constitutionnelles et réglementaires encadrant l’élection du président de la première Chambre du Parlement.

Cette élection intervient à la suite des résultats des élections législatives du 23 septembre 2026. Elle est régie notamment par l’article 62 de la Constitution de 2011, qui prévoit l’élection du président de la Chambre des représentants, des membres de son bureau ainsi que des présidents des commissions permanentes et de leurs bureaux au début de la législature.