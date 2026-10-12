La hausse des prix des tomates suscite la colère

Les prix des tomates ont connu une hausse importante ce weekend dans la plupart des marchés de Casablanca, ce qui a suscité le mécontentement des consommateurs.

Le prix du kilo, dans les marchés de la métropole, oscille entre 8 et 9 dirhams. Un tarif jugé, en effet, élevé par plusieurs citoyens.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel a indiqué, à ce propos, que les prix avaient augmenté soudainement, sans que les raisons de ces hausses successives ne soient expliquées. Il a ainsi appelé les autorités compétentes à intervenir et à renforcer le contrôle des prix dans les marchés de gros afin de maîtriser cette hausse et protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

H.M.