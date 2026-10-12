Chichaoua: les inondations font quatre morts

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La commune d’Amzouda, dans la province de Chichaoua, a connu d’importantes précipitations ce weekend, ce qui a provoqué des inondations et de violentes crues.

Ces intempéries ont fait quatre morts, dont une fillette, noyée au douar Tamazirt. Plusieurs commerces et habitations ont également été endommagés. Les eaux ont également emporté plusieurs têtes de bétail.

Au douar Ihsaïnten, relevant de la commune de Zaouia Nahlia, plusieurs habitations ont aussi été touchées par les eaux de l’oued.

Rappelons que la Direction générale de la météorologie (DGM) avait annoncé des averses orageuses localement fortes avec grêle et rafales de vent sous orages samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume.

Ces averses étaient prévues dans les provinces de Tata, Chtouka-Ait Baha, Al Haouz, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Ouarzazate, Tiznit, Khénifra, Boulemane, Ifrane, Al Hoceima, Midelt, Rehamna, Béni Mellal, Assa-Zag, Chichaoua, Fquih Ben Salah, Azilal, Guelmim, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni et Essaouira.

H.M.