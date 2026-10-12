Saison pluviale : la SRM Casablanca-Settat renforce son dispositif préventif

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit ses actions de préparation à la saison pluviale dans le cadre de son programme annuel d’entretien préventif des réseaux et des ouvrages d’assainissement liquide. Menées tout au long de l’année, ces opérations s’intensifient à l’approche des pluies, afin de renforcer la capacité et la performance du réseau, d’assurer le bon écoulement des eaux et de limiter les risques de débordement lors des précipitations.

Outre le renforcement des moyens humains et matériels, ce dispositif préventif comprend le curage des réseaux, le nettoyage et la maintenance des ouvrages ainsi que le traitement des points sensibles sur l’ensemble du territoire de la Région, et ce, en coordination avec les autorités locales.

Un programme annuel renforcé à l’approche des pluies

De septembre 2025 à fin août 2026, les opérations réalisées par les équipes de la SRM Casablanca-Settat ont permis le curage hydraulique de plus de 3 167 km de réseaux d’assainissement liquide, soit 25% du linéaire du réseau régional, contre 6% en 2024, au démarrage de ses activités. Pour pérenniser cette démarche, la société régionale s’engage à maintenir ce taux de curage chaque année.

Sur cette période, plus de 293.000 regards et ouvrages de collecte des eaux pluviales ont été nettoyés manuellement et environ 38.200 tonnes de déchets ont été retirées des réseaux, soit l’équivalent de la charge de plus de 1.300 semi-remorques. Plus de 70 campagnes groupées de curage hydraulique ont également été menées par bassin versant.

Ces dernières semaines, les opérations se sont intensifiées : en cinq mois seulement (d’avril à fin août 2026), plus de 1.351 km de réseaux ont été curés, plus de 119.000 regards et ouvrages nettoyés et près de 16.800 tonnes de déchets évacuées, soit l’équivalent de la charge de plus de 580 semi-remorques. Plus de 36 campagnes collectives ont été menées par bassin versant durant cette période.

Ces interventions sont déployées dans les différentes directions préfectorales et provinciales de la SRM Casablanca-Settat, notamment à Casa-Anfa-El Fida, Aïn Sebaâ–Hay Mohammadi, Aïn Chock-Hay Hassani, Ben M’Sick–Sidi Othmane, Mohammedia, Nouaceur, Médiouna, Benslimane, Berrechid, El Jadida, Sidi Bennour et Settat.

L’entretien des ouvrages et le traitement des points sensibles

Le programme comprend également l’entretien des équipements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. À ce titre, 36 points noirs ont été traités grâce à des projets structurants et à des interventions d’exploitation ciblées. Plus de 134 opérations d’entretien et de nettoyage des bassins d’orage ont été réalisées, sur la même période, et 20 ouvrages stratégiques, comprenant des stations de pompage et des trémies, ont fait l’objet d’inspections et de maintenance. La SRM Casablanca-Settat assure, par ailleurs, le nettoyage et la surveillance continus de 168 exutoires d’eaux pluviales.

Les opérations réalisées sur les stations de pompage comprennent environ 1.800 interventions de curage hydraulique et manuel, plus de 2.800 opérations de désobstruction des paniers dégrilleurs, 536 opérations de désobstruction des pompes et plus de 2 600 interventions de maintenance des équipements électriques, des automatismes et des installations électromécaniques. Ce qui a permis d’évacuer, en cinq mois, environ 17.500 tonnes de déchets des stations de pompage.

Environ 700 agents mobilisés

Le dispositif d’intervention en période pluviale mobilise 685 personnes, dont 476 collaborateurs de la SRM Casablanca-Settat et 209 agents de la sous-traitance. Cet effectif comprend 59 cadres spécialisés, 70 agents de maîtrise et 556 agents chargés des interventions de terrain, de la maintenance et de la surveillance des points sensibles. Afin de renforcer les équipes et de développer leurs compétences, la société régionale a recruté 95 nouveaux agents qualifiés et dispensé 8 784 heures de formation.

Sur le plan technique, 203 équipements d’intervention sont mobilisés : 38 camions hydrocureurs, 13 mini-hydrocureuses, 61 pompes et motopompes, 21 groupes électrogènes, 20 plateformes de levage, 29 autres véhicules et 21 équipements complémentaires. Le parc a été également renforcé par l’acquisition de cinq hydrocureuses combinées à fin 2025. 28 hydrocureuses combinées et 25 pompes à haut débit sont aujourd’hui en cours de livraison.

Une organisation coordonnée des interventions terrain

La préparation de la SRM Casablanca-Settat s’appuie également sur un suivi régulier des conditions météorologiques, dans le cadre d’une convention avec la Direction générale de la météorologie, qui lui permet de disposer de prévisions adaptées. Ce dispositif est complété par 27 pluviomètres répartis sur le territoire régional.

L’organisation opérationnelle repose sur plusieurs structures complémentaires : le Centre de gestion des crises, chargé des situations exceptionnelles au niveau central, les cellules de crise constituées dans chaque direction provinciale et préfectorale, le Bureau Central de Conduite (BCC) pour la supervision des réseaux et le pilotage à distance des principaux ouvrages, la Gestion Coordonnée des Opérations (GCO) pour la programmation et l’affectation des interventions terrain, et le Centre de Relations Clientèle (CRC) pour la communication avec les clients.

« Aujourd’hui, tous nos moyens humains et matériels sont mobilisés et positionnés pour couvrir les points sensibles et intervenir en cas de besoin. Cette mobilisation s’appuie sur une organisation adaptée aux différentes situations et une coordination étroite avec les autorités locales ainsi que nos 12 directions provinciales et préfectorales », affirme Kamal Gragai, Directeur Exploitation Assainissement Liquide à la SRM Casablanca-Settat.

Ce programme annuel, intensifié et renforcé à l’approche des pluies, traduit l’engagement de la SRM Casablanca-Settat à poursuivre ses efforts de prévention et à améliorer ses capacités d’intervention pour servir au mieux les habitants de la Région.