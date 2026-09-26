Le Real Madrid fait le point sur la blessure de Mbappé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, sera éloigné des terrains pour une durée estimée entre dix et douze jours en raison d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, a annoncé samedi le club merengue dans un communiqué.

« À la suite des examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il lui a été diagnostiqué une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. En attente d’évolution », indique le communiqué de la maison blanche.

Cette indisponibilité contraint le capitaine des Bleus à déclarer forfait pour les prochains rendez-vous de l’équipe de France. Toutefois, si les délais de rétablissement sont respectés, l’attaquant devrait être rétabli pour la reprise du championnat avec le Real Madrid, prévue le 10 octobre prochain face à Villarreal.

Le joueur s’est blessé vendredi lors de l’action ayant mené à l’unique but de la victoire française contre la Turquie (0-1), à l’occasion de la première journée de la Ligue des Nations. Auteur de la réalisation décisive à la 54e minute, Mbappé s’est touché la jambe gauche d’appui immédiatement après sa frappe du pied droit.

Après avoir quitté le rassemblement tricolore pour regagner la capitale espagnole, les examens médicaux approfondis ont permis d’écarter une blessure de plus grande gravité.

Mbappé n’est pas le seul joueur du Real Madrid touché lors de ce rassemblement international. Son coéquipier en club Ibrahima Konaté a lui aussi dû quitter la sélection en raison d’une « lésion du ligament collatéral de la jambe droite ».

S.L.