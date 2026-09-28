Affaire Negreira: le Barça poursuit Florentino Pérez en justice

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone sont convoqués le 25 novembre devant un tribunal madrilène pour une audience de conciliation, préalable à une éventuelle procédure pour calomnie engagée par le club catalan contre le président du Real, Florentino Pérez, ont indiqué lundi des sources proches du dossier, citées par la presse.

Cette procédure fait suite à une requête déposée le 12 juin par le Barça après des déclarations de M. Pérez accusant, en mai dernier, le club catalan d’avoir entrepris des manœuvres visant à obtenir des faveurs arbitrales.

Le président du Real Madrid faisait notamment référence à l’affaire dite « Negreira », du nom de l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, José María Enríquez Negreira, qui avait reçu pendant plusieurs années des paiements du FC Barcelone.

Le club catalan avait indiqué en juin que cette démarche visait à obtenir de Florentino Pérez qu’il se rétracte et retire des déclarations qu’il considère comme « fausses, calomnieuses et offensantes » pour son image et sa réputation.

En cas d’échec de la conciliation, le FC Barcelone entend déposer une plainte pénale pour calomnie contre le président du club madrilène.