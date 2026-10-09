Kadem Saher à Rabat: les derniers préparatifs avant le grand soir

Le chanteur irakien Kadem Saher s’est rendu, mercredi soir, au Théâtre Royal de Rabat, où il doit se produire ce vendredi 9 octobre. Cette visite, relayée par une page dédiée aux fans du « Kaiser de la chanson arabe », intervient dans le cadre des préparatifs de son concert très attendu dans la capitale marocaine.

La venue de l’artiste suscite déjà un vif engouement auprès de son public marocain. Les billets ont rencontré un succès important dès leur mise en vente, avec l’épuisement annoncé de plusieurs catégories, notamment les places « Prestige », proposées à 6.000 dirhams, les billets « VIP » à 2.000 dirhams et la catégorie « Gold », dont le prix atteint 1.500 dirhams.

Figure incontournable de la chanson romantique arabe, Kazem Al Saher devrait retrouver son public marocain autour d’un répertoire riche mêlant ses plus grands succès aux titres plus récents. Sa voix singulière et ses chansons emblématiques promettent une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la nostalgie.

Ce rendez-vous au Théâtre Royal de Rabat s’annonce ainsi comme l’un des événements musicaux marquants de cette période, porté par l’attachement du public marocain à l’artiste irakien et par l’engouement suscité par son retour sur scène au Maroc.