La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,69% à 16.865 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,86% à 1.222,38 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,93% à 1.253,91 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait 0,56% à 1.620,72 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,42%.