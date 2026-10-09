Maroc
Alerte météo: pluies et fortes rafales de vent vendredi dans plusieurs villes du Maroc
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 9H00 à 16H00, dans les provinces d’Errachidia, Midelt, Boulemane, Guercif, Figuig et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Ce même phénomène est également attendu vendredi, de 12h00 à 24h00, dans les provinces d’Ifrane, Khenifra, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Zagora, Khouribga, Settat, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Azilal, Beni Mellal et Fquih Ben Salah, a ajouté la même source.
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