Jamal Sellami s’engage avec le club saoudien Al-Fateh

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club saoudien Al-Fateh a annoncé, jeudi, avoir recruté l’entraîneur marocain Jamal Sellami pour prendre les commandes de son équipe première de football, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer son encadrement technique, à préparer les prochaines échéances et à améliorer ses résultats.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la direction du club a exprimé sa confiance dans les compétences techniques et l’expérience de Jamal Sellami, lui souhaitant, ainsi qu’à son staff technique, plein succès dans sa mission à la tête de l’équipe et dans la réalisation des aspirations des supporters d’Al-Fateh.

Le club a également souligné que Sellami compte parmi les entraîneurs les plus en vue du football marocain, fort d’un riche parcours et d’une grande expérience dans la gestion des équipes et la compétition à différents niveaux, ce qui conforte les ambitions d’Al-Fateh de réaliser de bonnes performances lors de la prochaine phase.

De son côté, Jamal Sellami s’est dit heureux de relever ce nouveau défi avec Al-Fateh, faisant part de sa détermination à travailler avec l’ensemble des composantes du club pour obtenir des résultats positifs et répondre aux aspirations des supporters de l’équipe.

S.L.