Le Sénégal réitère son soutien au Sahara marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sénégal a réitéré, jeudi devant la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, tout en réaffirmant son appui à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Intervenant devant la Commission, le représentant du Sénégal a réaffirmé le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie, qui « constitue une option crédible pour mettre un terme à ce différend régional ».

Pour le diplomate sénégalais, l’initiative marocaine d’autonomie “pose les bases d’une solution réaliste et durable pouvant garantir la prospérité de la région, la sécurité et le bien-être des populations du Sahara sur la base de la souveraineté, de l’intégrité et de la continuité du territoire du Royaume du Maroc”.

Le Sénégal s’est, par ailleurs, réjoui que la question du Sahara marocain ait connu une « évolution encourageante depuis l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité renouvelant le mandat de la MINURSO et invitant à la reprise des dialogues entre les acteurs régionaux” sous l’égide de l’ONU.

Le Sénégal a également appelé à une meilleure collaboration avec les instances onusiennes pour une « prise en charge optimale des droits fondamentaux des populations des camps de Tindouf », en Algérie, en l’occurrence « les libertés d’expression et d’association, l’accès à l’aide humanitaire internationale qui leur est destinée ainsi que le recensement conformément au droit international humanitaire et aux recommandations du Secrétaire général des Nations unies ».