Mokwena revient sur son expérience avec le Wydad

A la Une

Rulani Mokwena, entraîneur de Pyramids, est revenu sur son ancienne expérience au Wydad de Casablanca, qu’il considère comme la meilleure de sa carrière de coach, malgré les difficultés rencontrées.

Dans un entretien accordé à la chaîne égyptienne « On Sport », Mokwena a déclaré : « Le Wydad a été pour moi la meilleure expérience. Je considère que c’était la saison la plus difficile de ma carrière d’entraîneur, mais aussi la plus belle. C’est un club qui possède quelque chose de particulier. Lorsque je l’affrontais en tant qu’adversaire, j’avais ressenti une sorte de connexion avec ses supporters. Puis, lorsque je l’ai entraîné, j’ai constaté que le club traversait des difficultés. »

Il a ajouté : « Il y avait une nouvelle direction et un nouveau président. Le club connaissait également des difficultés financières. Nous devions recruter 29 nouveaux joueurs et construire une équipe. Nous avons fait venir des joueurs libres qui avaient le niveau pour évoluer au Wydad. »

Le technicien sud-africain a poursuivi : « J’étais fier de la manière dont nous avons terminé la saison. Le Wydad m’a appris beaucoup de choses. »

Mokwena a également assuré : « Lorsque j’ai quitté le Wydad, l’équipe restait sur une série de 12 matchs sans défaite. Après avoir pris du recul et analysé les choses à mon retour en Afrique du Sud, j’ai compris que, dans les grands clubs, la victoire est ce qui compte le plus. »

Et de conclure : « Ils ont oublié la série de victoires et n’ont retenu que les sept matchs qui se sont soldés par des nuls. Cela m’a fait comprendre que, dans les grands clubs, la victoire reste le critère le plus important. »

H.M