Botola: courte victoire du Raja Casablanca contre la Renaissance Zemamra (1-0)

Le Raja Casablanca a signé une courte victoire contre la Renaissance Zemamra par 1 but à 0, en match de la 2è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé samedi soir au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Othmane Chraïbi (27e).

Au terme de ce match, le Raja Casablanca, qui a un match en retard, décroche trois points et s’installe à la 5e place au classement, tandis que la Renaissance Zemamra est 14e (0 pt).