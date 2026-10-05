Botola Pro: le Wydad et le Raja assurent, les visiteurs font la loi

Par LeSiteinfo avec MAP

La deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi », qui s’est achevée samedi, a été marquée par la victoire des deux équipes de Casablanca, le Wydad et le Raja, tandis que les visiteurs se sont démarqués loin de leurs bases. Sur les sept rencontres disputées, cinq se sont soldées par des victoires à l’extérieur.

Le Wydad et le Raja ont répondu présent et assuré l’essentiel. En déplacement sur la pelouse du Difaâ El Jadida, le Wydad a livré une prestation solide pour s’imposer confortablement (0-2). Une victoire probante à l’extérieur qui permet aux Rouges de faire le plein de confiance.

De son côté, le Raja Casablanca a dû s’employer face à une équipe de la Renaissance Zemamra bien en place. Les Verts ont assuré le service minimum devant leur public grâce à une courte victoire (1-0), suffisante pour empocher les trois points.

Le derby du Nord, qui a mis aux prises l’Ittihad Tanger au Moghreb Tétouan, s’est achevé sur un score de parité (1-1), dans un match disputé.

Cette 2è journée a été marquée par une dynamique et une suprématie des équipes visiteuses qui ont imposé leur loi. Amal Tiznit, en déplacement dans la capitale, a créé la sensation en allant faire chuter le FUS Rabat (0-1), une véritable performance du nouveau promu face à un habitué du haut de tableau, tandis que le tenant du titre, le Maghreb Fès a réalisé un excellent coup en s’imposant sur la pelouse du Hassania Agadir (2-1). Une deuxième victoire consécutive qui le conforte dans la première place au classement.

Le scenario a été identique pour le Kawkab Marrakech et l’Union Touarga. L’équipe de la Cité Ocre s’est imposée sur la pelouse du COD Meknès (1-0), tandis que l’équipe de la capitale est allée glaner trois points précieux sur le terrain du Wydad Témara sur la plus petite des marges (1-0).

Le duel palpitant entre la Renaissance Berkane et l’AS FAR a été ajourné, laissant présager un chamboulement dans le classement du championnat.