Face à Cristiano Ronaldo, les frères Rahimi signent une soirée de rêve avec Al Ain (VIDEO)

Les frères Rahimi ont signé une soirée exceptionnelle mardi soir en Ligue des champions asiatique. Opposé à Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Al Ain s’est imposé sur le score sans appel de 4-0, porté notamment par les internationaux marocains Houssine et Soufiane Rahimi.

Houssine Rahimi a été le grand artisan de cette démonstration. Le jeune attaquant marocain a inscrit un doublé, ouvrant d’abord le score à la 25e minute avant de récidiver à la 63e minute pour donner une avance confortable aux siens.

Après le deuxième but de son frère cadet, Soufiane Rahimi a lui aussi participé à la fête. L’attaquant marocain a inscrit le troisième but d’Al Ain à la 72e minute, venant parachever une prestation magistrale des deux frères face à l’équipe saoudienne emmenée par Cristiano Ronaldo.

Déjà très entreprenants en début de rencontre, les deux Marocains ont constamment mis en difficulté la défense d’Al Nassr. Houssine avait notamment trouvé le poteau dès la deuxième minute, tandis que Soufiane s’était également procuré une première occasion avant l’ouverture du score.

Complètement dominé, Al Nassr n’a jamais réussi à trouver la faille. Cristiano Ronaldo, pourtant très attendu pour son retour au plus haut niveau continental asiatique, est resté muet et n’a pas pu empêcher la lourde défaite de son équipe.

Giorgos Giakoumakis a finalement scellé le festival offensif d’Al Ain en inscrivant le quatrième but à la 85e minute.

Au terme de cette soirée mémorable, les frères Rahimi ont ainsi inscrit trois des quatre buts d’Al Ain et envoyé un message fort dès la première journée de la Ligue des champions asiatique. Une performance de choix face à l’une des équipes les plus médiatisées du continent, emmenée par l’une des plus grandes stars de l’histoire du football, Cristiano Ronaldo.